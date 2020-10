Le hanno fatto una errata "diagnosi di tumore maligno" e di conseguenza le hanno asportato per sbaglio lo stomaco. L'operazione è stata eseguita nel 2016 alla MultiMedica di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A distanza di quattro anni da quel tragico evento il chirurgo, che ha fatto l'operazione, è stato condannato dal Tribunale di Monza a due anni di carcere con l'accusa di lesioni colpose gravissime. Assolta invece la collega, che in quell'occasione era il secondo operatore.

Diagnosi e operazione errata: chirurgo interdetto alla professione per due anni

Una vita che è stata stravolta e lo sarà per sempre. Secondo la Procura la donna, a causa di una diagnosi e una gastrectomia totale errata subita il 4 aprile 2016, ha riportato "una malattia certamente o probabilmente insanabile" che non le ha più consentito di vivere tranquillamente e che ha contribuito a un'importante perdita di peso. Secondo la diagnosi fatta dai due dottori, la 53enne aveva un tumore maligno allo stomaco: i medici avrebbero letto male gli esami e avrebbero quindi optato per l'operazione. Il tutto senza però attendere l'esito delle biopsie che erano state precedentemente eseguite. Inoltre non avrebbero mai fornito informazioni chiare e precise alla paziente. La sentenza del giudice Angela Colella ha quindi portato all'interdizione dell'uomo, che era il primo operatore, dall'esercizio della professione per due anni. Inoltre il medico – insieme a Multimedica, la struttura in cui è avvenuta l'operazione – dovrà versare 300mila euro alla donna, vittima dell'errore, e 20mila euro al marito. La dottoressa, nonché secondo operatore, è stata invece assolta.