in foto: Immagine di repertorio

Ruba lo smartphone ad una ragazza 19enne che viaggia sulla metro rossa per Sesto. Poi, quando lei e il fidanzato riescono ad rintracciarlo pochi minuti dopo li aggredisce. Ma viene fermato e arrestato per rapina impropria dai carabinieri, che gli trovano il cellulare nascosto nel calzino. È accaduto ieri pomeriggio, sabato 26 dicembre, attorno alle 18,30, tra le stazioni di Rovereto e Sesto Rondò, in provincia di Milano. Il ladro è un 20enne disoccupato di origine egiziana, residente a Cinisello Balsamo. Per la giovane e il suo fidanzato una brutta esperienza e molta paura.

La giovane, secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, stava viaggiando a bordo della metropolitana Linea rossa, in direzione di Sesto, quando all'altezza della fermata Rovereto sarebbe stata vittima del furto con strappo del suo cellulare iPhone 11. La ragazza, però, secondo le prime ricostruzioni, non si è data per vinta e si è messa sulle tracce del malvivente, accompagnata dal suo fidanzato. I due sono riusciti dopo un po' a ritrovare il ladro alla stazione di Sesto Rondò, ma l'uomo li avrebbe aggrediti riuscendo a scappare. Solo l'intervento dei Carabinieri di Sesto San Giovanni è riuscito a fermarlo. Il ladro è stato bloccato in piazza IV Novembre. Il malvivente ha provato a darsi alla fuga a piedi, ma questa volta non ci è riuscito. I carabinieri quindi l'hanno arrestato. Quando l'hanno perquisito i militari dell'arma gli hanno trovato il cellulare che era stato sottratto alla ragazza 19enne che era nascosto in un calzino. L'uomo è stato quindi trasferito nella Casa Circondariale di Monza.