Sequestrato quasi un milione di euro alla cartomante: prometteva la guarigione ai malati di Sla Secondo la Guardia di Finanza di Varese “Asia”, sedicente cartomante residente a Cassano Magnago, avrebbe ingannato almeno 50 persone (che le avrebbero fatto guadagnare oltre 2 milioni di euro). Quando qualcuno di loro provava a interrompere il rapporto, ormai prosciugato dei risparmi, la maga gli prospettava terribili sventure.

Prometteva di far incontrare il vero amore, di mettere fine alla sfortuna o addirittura di guarire per sempre da una malattia per la quale non esiste cura. Il tutto per soldi, tanti soldi: spesso, anche decine di migliaia di euro in una volta sola.

È stata denunciata una donna di 67 anni, nota in televisione e online come "Asia" (al secolo Franca Portadibasso): secondo la Guardia di Finanza di Varese la sedicente cartomante, medium e astrologa residente a Cassano Magnago avrebbe ingannato decine e decine di persone, che le avrebbero fatto guadagnare oltre 2 milioni di euro (con tasse evase per quasi un milione di euro).

La denuncia dell'impiegato truffato per oltre 30mila euro

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia di un impiegato, truffato per oltre 30mila euro. L'uomo, che aveva conosciuto la medium attraverso un programma tv, si sarebbe rivolto a lei per complessi problemi familiari: ma la sedicente maga, durante una "consulenza", gli avrebbe preannunciato una grave sciagura con conseguenze addirittura mortali, persuadendolo di trovarsi in pericolo.

Leggi anche Nascondono milioni di euro in giardino: la Procura chiede 9 anni di carcere per Giuliano e Silvia Rossini

La soluzione? Invocare gli sciamani per rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi. E soprattutto soldi, molti soldi.

Il tesoro nascosto della cartomante

Da qui l'attività investigativa che ha permesso di far venire alla luce il tesoro sommerso della cartomante. Ovvero ben 8 immobili, 1 terreno, 20 rapporti di conto corrente e un’autovettura, intestati alla 67enne o solo formalmente ceduti, mediante atti di donazione, a figli e nipoti. Al vaglio degli inquirenti, anche la posizione della figlia della medium (in arte "Azzurra") e di un altro collaboratore.

La truffa alla donna malata di Sla

Il caso più eclatante? La promessa a una "cliente" malata di Sla. "Guarirai", la promessa della cartomante Asia.

Ma non sono da meno gli altri episodi, che coinvolgono almeno 50 malcapitati, finiti sotto l'influenza della donna in un momento di fragilità. E che sembravano non avere mai fine: quando uno di loro provava a interrompere il rapporto, infatti, la maga gli prospettava terribili nefandezze e sventure. Fino a oggi.