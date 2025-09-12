Sequestrati a Lodi 2mila flaconi di smalto per unghie contenenti sostanze pericolose: due imprenditori denunciati

La Guardia di Finanza di Lodi ha sequestrato circa 2mila flaconi di smalto contenenti sostanze vietate perché considerate potenzialmente cancerogene. I prodotti erano conservati in due magazzini a Sant’Angelo Lodigiano e Cornegliano Laudense.

Immagine di repertorio

La Guardia di Finanza di Lodi ha individuato all'interno di due magazzini di Sant’Angelo Lodigiano e di Cornegliano Laudense circa 2mila flaconi di smalto gel per unghie contenenti composti chimici potenzialmente pericolosi. Si tratta di prodotti che contengono Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Dmta (Dimethyltolylamine), due sostanze ritenute potenzialmente cancerogene e per questo vietate dall'Unione Europea a partire dal 1° settembre 2025.

I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato i cosmetici pericolosi e hanno denunciato due imprenditori, titolari delle ditte, alla Procura della Repubblica, dal momento che gli smalti violavano i nuovi standard di sicurezza recentemente introdotti dalla normativa della commissione europea. Con il Regolamento UE 2025/887, infatti, è stato vietato l'utilizzo e la commercializzazione degli smalti contenenti Tpo e Dmta in quanto sostanze potenzialmente cancerogene.

Le sostanze vietate sono presenti in particolar modo all'interno di smalti gel per le unghie e vengono utilizzate per fissare e migliorare l'adesione del prodotto attraverso lampade UV che ne favoriscono la solidificazione. Sono state inserite nella lista delle sostanze potenzialmente cancerogene perché da alcuni test è emerso che potrebbero avere ricadute negative sulla fertilità umana. Tutti i cosmetici contenenti Tpo e Dmta sono stati quindi tolti dal commercio e sono stati sostituiti con prodotti considerati più sicuri.