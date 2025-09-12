milano
video suggerito
video suggerito

Sequestrati a Lodi 2mila flaconi di smalto per unghie contenenti sostanze pericolose: due imprenditori denunciati

La Guardia di Finanza di Lodi ha sequestrato circa 2mila flaconi di smalto contenenti sostanze vietate perché considerate potenzialmente cancerogene. I prodotti erano conservati in due magazzini a Sant’Angelo Lodigiano e Cornegliano Laudense.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alice De Luca
9 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

La Guardia di Finanza di Lodi ha individuato all'interno di due magazzini di Sant’Angelo Lodigiano e di Cornegliano Laudense circa 2mila flaconi di smalto gel per unghie contenenti composti chimici potenzialmente pericolosi. Si tratta di prodotti che contengono Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Dmta (Dimethyltolylamine), due sostanze ritenute potenzialmente cancerogene e per questo vietate dall'Unione Europea a partire dal 1° settembre 2025.

I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato i cosmetici pericolosi e hanno denunciato due imprenditori, titolari delle ditte, alla Procura della Repubblica, dal momento che gli smalti violavano i nuovi standard di sicurezza recentemente introdotti dalla normativa della commissione europea. Con il Regolamento UE 2025/887, infatti, è stato vietato l'utilizzo e la commercializzazione degli smalti contenenti Tpo e Dmta in quanto sostanze potenzialmente cancerogene.

Le sostanze vietate sono presenti in particolar modo all'interno di smalti gel per le unghie e vengono utilizzate per fissare e migliorare l'adesione del prodotto attraverso lampade UV che ne favoriscono la solidificazione. Sono state inserite nella lista delle sostanze potenzialmente cancerogene perché da alcuni test è emerso che potrebbero avere ricadute negative sulla fertilità umana. Tutti i cosmetici contenenti Tpo e Dmta sono stati quindi tolti dal commercio e sono stati sostituiti con prodotti considerati più sicuri.  

Attualità
Cronaca
Lodi
9 CONDIVISIONI
Immagine
La ragazza stuprata alla stazione di San Zenone al Lambro: “Mi ha sbattuta per terra, pensavo di morire”
L'aggressore ha 25 anni: aveva già precedenti per lesioni e maltrattamenti
Il presunto aggressore è stato fermato grazie al test del Dna
La 18enne è stata picchiata e violentata mentre andava a prendere il treno
Chi è Harouna Sangare, il 25enne fermato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views