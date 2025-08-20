Ragazze drogate e violentate dopo serate in discoteca tra Brera e Garibaldi: arrestato 35enne che lavora nei locali

Una 19enne e una 20enne hanno raccontato di essere state drogate e violentate dopo una serata in discoteca a Milano. Dopo le denunce la Polizia di Sesto San Giovanni ha arrestato un 35enne che lavora nei locali tra Brera e Garibaldi: durante la perquisizione a casa sua gli agenti hanno trovato 300 grammi di droga dello stupro.

Due ragazze di 19 e 20 anni hanno denunciato di essere state drogate e violentate da un 35enne che lavora in alcune delle principali discoteche tra Brera e Garibaldi, a Milano. Una ragazza sarebbe una sua collega che lavora in uno dei locali, mentre l'altra sarebbe una donna incontrata durante una serata. Quando l'uomo è stato perquisito, giovedì scorso, nella sua casa di Sesto San Giovanni i poliziotti hanno trovato 300 grammi di Gbl, sostanza liquida e incolore utilizzata come droga dello stupro. Il 35enne è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di duplice violenza sessuale aggravata.

Tutto è cominciato con la denuncia di due ragazze arrivate a distanza di diversi mesi: entrambe raccontavano di essere state avvicinate dall'uomo in discoteca e di essersi poi ritrovate ore più tardi in casa sua senza ricordare bene che cosa fosse successo. Tutte e due, però, erano convinte di essere state violentate dopo essere state drogate con qualche sostanza. Alle loro denunce hanno allegato i referti medici effettuati alla clinica Mangiagalli di Milano. La prima denuncia, arrivata mesi fa, era stata inizialmente archiviata per insufficienza di prove.

Durante l'estate, però, alla procura di Monza, competente per la zona di Sesto San Giovanni, è arrivata una nuova querela che indicava l'uomo come presunto responsabile di un'altra violenza sessuale. Sono scattati quindi ulteriori approfondimenti, che hanno portato alla perquisizione della casa del 35enne, dove è stata trovata la Gbl, una sostanza utilizzata legalmente in ambito chimico ma che può essere utilizzata come stupefacente.

Non è ancora chiaro che tipo di ruolo svolgesse il 35enne all'interno di alcune delle principali discoteche della movida milanese. Non si sa, per esempio, se fosse un pr o un addetto alla sicurezza. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla Procura di Monza.