Sempre la stessa donna va a mangiare al ristorante e poi non paga: è la terza volta in pochi giorni Una donna di 59 anni è stata denunciata per insolvenza fraudolenta: fingeva di non poter pagare il pranzo al ristorante, quindi si alzava dal tavolo e si allontanava. È stata fermata dai Carabinieri dopo il terzo caso in una settimana.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Si siede al ristorante, mangia quanto ordinato e poi si alza come se nulla fosse, senza pagare il conto. Una donna di 59 anni è stata segnalata in pochi giorni in tre locali di Como per il mancato pagamento delle consumazioni. A suo carico si sommano le denunce per insolvenza fraudolenta: fingeva di non avere soldi a sufficienza per pagare il dovuto.

Una donna esce dal ristorante senza pagare il conto

La vicenda è stata resa nota da La Provincia di Como dopo l'ultimo caso avvenuto il lunedì 25 settembre in un ristorante pastificio di via Alessandro Manzoni. La donna, una cittadina di nazionalità svizzera, ha ordinato il suo pranzo e dopo aver mangiato è andata via. "Si è anche offerta di darmi il suo indirizzo mail dopo che con tutta la calma di questo mondo ci aveva detto che non avrebbe pagato", ha raccontato un dipendente.

La 59enne è entrata nel ristorante intorno a mezzogiorno, chiedendo un calice di vino rosso in attesa di una fantomatica amica. I camerieri le hanno portato anche degli stuzzichini e un tagliere di formaggi, insieme a un secondo calice di vino. Nel mentre entrava e usciva dal locale per fumare e a un tratto si è allontanata senza passare dalla cassa.

I dipendenti del locale l'hanno seguita per ricordarle di saldare il conto, ma la donna nonostante abbia accennato un ritorno sui suoi passi ha cambiato definitivamente strada. I responsabili del locale hanno avvertito i Carabinieri che hanno fermato la donna ormai lontana alcune centinaia di metri.

La donna è ritenuta responsabile di tre episodi analoghi

Non è la prima segnalazione del genere che ha visto coinvolta la donna. Durante la settimana precedente aveva avuto lo stesso comportamento in un ristorante di piazza Alcide de Gasperi e in un altro locale del centro città. I Carabinieri l'hanno identificata e denunciata per insolvenza fraudolenta.