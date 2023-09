Ordina insalata, tiramisù e un bicchiere di vino ma non paga, “non ho soldi”: denunciata turista svizzera Una donna di 59 anni è stata denunciate per il reato di insolvenza fraudolenta: ha ordinato in un noto ristorante di Como insalata, tiramisù e vino e ha poi detto alla fine di non poter pagare il conto.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna ha pranzato in un ristorante in piazza De Gasperi a Como, vicinissimo alla famosa villa Geno, e poi si è alzata ed è andata via senza pagare. Tutto è accaduto ieri giovedì 21 settembre: alla fine la donna, una 59enne, è stata denunciate per il reato di insolvenza fraudolenta. La signora si è giustificata dicendo di non avere soldi.

Stando a quanto ha raccontato il titolare ai poliziotti, la donna appena ha dovuto pagare il conto ha dichiarato di non avere i sodi. Così ha detto che non avrebbe versato alcun euro. Non ha dunque pagato il conto: la donna, originaria della Svizzera, ha consumato un'insalata, un tiramisù e un bicchiere di prosecco. Aveva ordinato senza preoccuparsi del conto. Il titolare, incredulo di quanto accaduto, ha subito chiamato la polizia che in pochi minuti è arrivata sul posto: gli agenti hanno identificato la signora che è stata subito denunciata. Dovrà chiarire ora nel dettaglio quanto accaduto. Gli agenti stanno facendo accertamenti su eventuali altri episodi simili.