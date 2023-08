Imbrattano gli affreschi e accendono un fuoco in una chiesa medievale: denunciati 5 turisti I carabinieri hanno denunciato 5 turisti francesi sorpresi a imbrattare gli affreschi di una chiesa nel Parco dello Stelvio. I giovani, tutti maggiorenni, si erano accampati in una zona vietata e avevano anche acceso un fuoco nell’edificio medievale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Cinque turisti francesi sono stati denunciati dai carabinieri forestali della caserma di Grosotto, in provincia di Sondrio, per aver imbrattato gli affreschi di una chiesa antica. I giovani, tutti maggiorenni, si sono prima accampati in una zona del Parco nazionale dello Stelvio dove non è consentito, poi hanno inciso i loro nomi sui muri della struttura medievale e infine hanno anche acceso un fuoco al suo interno.

I cinque turisti hanno anche acceso un fuoco nella chiesa

A permettere l'identificazione dei cinque ragazzi è stata la segnalazione di un gruppo di escursionisti. Questi, infatti, hanno notato in un punto della montagna all'interno del territorio comunale di Valdidentro che alcune persone avevano allestito un campeggio. Partita la chiamata, sul posto sono arrivati i carabinieri forestali che hanno sorpreso i cinque mentre vandalizzavano la chiesa.

Si tratta di una struttura risalente all'epoca medievale. Pochi giorni prima, in quella chiesa erano iniziati i lavori di restaurazione che accompagnavano gli scavi archeologici ancora necessari per portarla alla luce nella sua interezza. Opere che sono coordinate dalla Soprintendenza Archeologia e Beni culturali d'intesa con il Comune di Valdidentro e il Parco nazionale dello Stelvio.

Leggi anche Chi erano Veronica Malini e Rosa Corallo, morte dopo essersi tuffate in un torrente per salvare il cane

Le parole del direttore del Parco nazionale dello Stelvio

Tuttavia, come ha affermato ad Ansa il direttore del Parco dello Stelvio Franco Claretti, "le scritte e i disegni che hanno imbrattato gli affreschi sono un fatto di rilevante gravità e rappresentano uno sfregio a un bene culturale". I cinque turisti sono stati infine identificati dai militari e denunciati.