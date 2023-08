Autopompa dei vigili del fuoco si scontra con un’auto e si ribalta, sei persone ferite Un’autopompa dei vigili del fuoco si è scontrata con un’auto lungo la provinciale in direzione Bariano (Bergamo). Sei persone, di cui 5 pompieri volontari, sono rimasti feriti.

A cura di Enrico Spaccini

L’autopompa ribaltata e l’auto danneggiata (foto da Facebook)

Un'autopompa dei vigili del fuoco si è ribaltata in seguito a un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 10 agosto, sulla strada provinciale tra Bariano e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo. Cinque pompieri volontari sono rimasti feriti, anche se, stando alle prime informazioni, nessuno pare abbia riportato gravi conseguenze. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto e il conducente è stato soccorso.

Il mezzo dei vigili del fuoco stava percorrendo la provinciale 130 in direzione Bariano, dove i pompieri avrebbero dovuto intervenire per un'urgenza a sirene accese. Per motivi ancora da chiarire, l'autopompa si sarebbe scontrata intorno alle 10 con una Fiat Panda che procedeva nella direzione opposta.

Il camion si è piegato due volte su sé stesso, finendo al centro della carreggiata. A bordo c'erano cinque vigili del fuoco volontari, tutti rimasti feriti in modo non grave. In tutto sono sei le persone soccorse in codice giallo, compreso il conducente dell'auto, tutti uomini d'età compresa tra i 23 e i 56 anni. Questi sono stati trasportati alcuni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, altri a quello di Treviglio e infine anche alla Poliambulanza di Brescia.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e della centrale di Bergamo che si sono messi al lavoro per liberare la strada con l'ausilio di una gru.