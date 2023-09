Pretende di cenare in pizzeria senza pagare e aggredisce i poliziotti, è il quarto caso in 7 giorni a Como Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Como dopo aver aggredito la Polizia. Era entrato in una pizzeria pretendendo di mangiare senza pagare il conto. Nei giorni scorsi in città era già stata segnalata una donna che si allontanava dai locali senza passare alla cassa.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un 30enne è entrato in una pizzeria del centro di Como, pretendendo di mangiare senza pagare il conto. Poi ha aggredito gli agenti della Polizia intervenuti sul posto dopo la chiamata dei proprietari. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Altri episodi analoghi sono stati segnalati in città nell'ultima settimana.

Entra in pizzeria ma non vuole pagare il conto

Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 27 settembre in un ristorante pizzeria di via Gerolamo Borsieri. Intorno alle 20, il 30enne, un cittadino di origine marocchina, è entrato nel locale pretendendo di cenare, ma dichiarando di non essere intenzionato a pagare il conto. Il personale lo ha invitato a uscire, ma l'uomo si è rifiutato assumendo un atteggiamento aggressivo, così è stato allertato il 112.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia. Alla vista degli agenti la tensione è ulteriormente salita e il 30enne li ha prima minacciati e poi aggrediti fisicamente. I poliziotti sono riusciti con fatica a riportarlo alla calma e a farlo salire in auto per accompagnarlo in Questura. Tre agenti sono rimasti feriti nella colluttazione e sono stati medicati in pronto soccorso.

L'uomo è stato identificato negli uffici di viale Roosevelt. Dalle verifiche è emerso che il 30enne era irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e pluripregiudicato. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il pubblico ministero ha disposto la permanenza in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Una donna fuggiva dai locali senza pagare

Non è il primo episodio segnalato in città negli ultimi giorni. Il 25 settembre una donna svizzera di 59 anni è stata denunciata per insolvenza fraudolenta: fingeva di non avere soldi a sufficienza per pagare il pranzo al ristorante, quindi si alzava dal tavolo e si allontanava. È stata fermata dai Carabinieri dopo che in una settimana aveva ripetuto lo stesso copione in tre locali diversi.