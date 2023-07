Sei anziani morti nell’incendio della rsa di Milano: il primo avviso di garanzia è per la direttrice La direttrice Claudia Zerletti della rsa Casa dei Coniugi è la prima a ricevere l’avviso di garanzia per l’indagine sull’incendio scoppiato nella struttura in cui morirono sei persone.

A cura di Giorgia Venturini

La prima ad avere ricevuto un primo avviso di garanzia per l'indagine sull'incendio alla rsa Casa dei Coniugi a Milano la notte tra giovedì e venerdì scorso è la direttrice della struttura. Durante il rogo morirono sei anziani e altri 81 persone rimasero gravemente ferite. Nelle prossime ore sarà iscritta nel registro degli indagati la direttrice della struttura di via dei Cinquecento, Claudia Zerletti. E ci saranno altri nomi. Ma al momento è l'unica ad aver ricevuto un'informazione di garanzia sotto forma di verbale di identificazione. Gli indagati dovranno rispondere di omicidio e lesioni colpose plurime e incendio.

L'incendio nella casa di riposo

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso è divampato un rogo all'interno della struttura per anziani "Casa dei Coniugi", rsa di via dei Cinquecento in zona Corvetto: a dare origine alle fiamme un mozzicone di sigaretta accesa, che avrebbe incendiato lenzuola e materassi per poi dare fuoco a una bombola d'ossigeno. L'allarme, infatti, è stato lanciato nella notte da una delle ospiti della struttura: "Aiuto, c'è fumo". Poi sarebbe stata vinta dalle fiamme.

L'indagine per omicidio colposo plurimo in seguito a incendio

Gli impianti di rilevamento fumi delle camere erano rotti ormai da tempo: era ben un anno e mezzo che alcuni cartelli, affissi sui muri della struttura per anziani, avvisavano gli ospiti del guasto, e assicuravano in compenso l'intervento di un custode notturno addetto alle procedure antincendio. "Se il Comune sarà responsabile pagherà", le parole del sindaco Beppe Sala, dal momento che le procedure di riparazione, a seguito di gara pubblica, erano proprio sotto la responsabilità del Comune.