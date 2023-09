Sedicenne stuprata da cinque ragazzi: “Urlava basta, ma loro non si sono fermati” È iniziato il processo nei confronti di cinque ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo su una ragazzina di appena 16 anni. La giovane sarebbe stata stuprata dal gruppo che l’aveva attirata in un appartamento inventando una festa di compleanno.

A cura di Ilaria Quattrone

È iniziato il processo nei confronti di cinque ragazzi, tra i venti e i ventitré anni, accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di sedici anni. Lo stupro è avvenuto due anni fa – precisamente il 18 maggio – a Suzzara, comune che si trova nella provincia di Mantova.

La testimonianza della madre

Durante il processo – raccontato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova – che si è svolto nella giornata di ieri, lunedì 18 settembre, ha testimoniato la madre della minorenne. La donna ha riportato il racconto della figlia: "Lei urlava "basta, basta" ma loro non si sono fermati. Erano in quattro o cinque e l'hanno stuprata a turno".

Sulla base di quanto scoperto dagli inquirenti, la vittima – che era in cura per deficit psicologico e un disturbo della personalità – era stata invitata a una festa di compleanno in un appartamento. In realtà però era una trappola: "L'hanno fatta bere e poi l'hanno violentata", prosegue la madre. Quella notte la ragazzina non sarebbe tornata a casa tanto che la donna avrebbe chiamato i carabinieri.

La denuncia e le indagini

"Il giorno dopo mi ha chiamato, era a Rivalta sul Mincio seduta su una panchina alla fermata degli autobus". La giovane si sarebbe poi confidata con un amico e insieme avrebbero raccontato tutto alla madre: "Mia figlia stava male, aveva dolore al ventre e siamo andati in ospedale a Cremona". Le indagini della magistratura e delle forze dell'ordine hanno permesso di risalire all'identità dei cinque ragazzi. Due sono stati arrestati e per altri tre è scattata la misura dell'obbligo di dimora.

Il processo è stato rinviato al 4 dicembre.