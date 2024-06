video suggerito

“Se Ilaria Salis ha un debito con Aler è giusto che paghi”: il commento di Attilio Fontana Ilaria Salis sembra avere un debito da 90mila euro con Aler. Il suo avvocato smentisce, Avs la difende in Consiglio regionale e su di lei si esprime anche Attilio Fontana, presidente della Lombardia: “Se ha un debito deve pagare, se non ce l’ha no”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

È tornata a casa da un paio di giorni ed è già sulla bocca di tutti. Ilaria Salis, l'attivista e insegnate di Monza arrestata in Ungheria per aver aggredito dei militanti neo nazisti e, ora, di nuovo in Italia, sembra avere un debito da 90mila euro con Aler. Avrebbe occupato un alloggio in via Borsi 14, in zona Navigli, dal 2008 al 2024. Il suo avvocato, Eugenio Losco, ha smentito dicendo che Salis non ha mai avuto un contratto con l'Azienda che gestisce le case popolari in Lombardia, né alcuna richiesta di pagamento. "Bisognerebbe vedere come fa i controlli Aler", ha aggiunto il legale.

Sul presunto debito di Ilaria Salis è stata presentata una mozione in Consiglio regionale, da parte di Fratelli d'Italia, in cui si chiederà di pignorare il suo stipendio per ripagare l'Aler. Onorio Rosati, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra (partito con cui Salis è stata eletta come europarlamentare) ha detto, durante il Consiglio, che tutta questa vicenda è "assolutamente strumentale, è apparsa alla vigilia del voto su un giornale che non ha neppure rivelato le proprie fonti". Non risulta nessun contratto, nessuna richiesta di pagamento, nessuna sentenza civile o penale nei confronti di Salis e, inoltre, non poteva trovarsi in quell'alloggio negli ultimi 16 mesi perché era detenuta a Budapest.

Rosati ha aggiunto: "Ci sono degli errori di affermazioni all'interno della mozione, sarebbe dignitoso prevederne il ritiro da parte di chi l'ha presentata. Ci interesserà sapere, dato che chiedono ad Aler di avviare le procedure legali per il rientro del debito, come andrà a finire questa situazione. Questo è tipico da parte dei proponenti di Fratelli d'Italia attaccare personalmente i candidati, ma forse dovrebbero preoccuparsi dei loro che sono costretti a patteggiare reati di corruzione per potersi candidare alle elezioni, per vicende che hanno già avuto invece una loro affermazione giudiziaria. Siamo alle solite: ipergarantisti con i propri, forcaioli con gli altri".

La vicenda è stata commentata anche dal Presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Ai margini del Consiglio regionale, ha dichiarato: "Se l'onorevole Ilaria Salis ha un debito nei confronti di Aler è giusto che paghi, se non ce l'ha non deve pagare. Se esiste questo credito da parte di Aler, credo sia un dovere di Aler agire per il rispetto nei confronti di tutti i nostri cittadini nei confronti di Salis".