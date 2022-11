Scuolabus tamponato da un furgone, quattro studenti finiscono in ospedale Uno scuolabus è stato tamponato da un furgone. A bordo 14 studenti e 2 professori. Un undicenne e 3 dodicenni sono stati portati in ospedale per degli accertamenti.

A cura di Enrico Spaccini

Uno scuolabus è stato tamponato questa mattina, intorno alle 10 di mercoledì 23 novembre, sulla via Emilia all'altezza di Casalpusterlengo da un furgone. All'interno del mezzo c'erano due professori e 14 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni. Quattro di questi sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Lodi per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Era appena partito dalla scuola media Ognissanti di Codogno, con direzione Lodi. Ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, lo scuolabus è stato tamponato da un furgone. Più precisamente, un furgone con una piattaforma elevatrice, che appartiene a una ditta incaricata di occuparsi del servizio riparazione dei semafori della zona.

L'arrivo dei soccorsi e i disagi per il traffico direzione Lodi

Nell'impatto, è stato distrutto il retro dello scuolabus e il cofano del furgone. Chiamati i soccorsi, sono arrivati un'automedica con un referente per le maxiemergenze dell'Areu, tre ambulanze e i vigili del fuoco. Tutte le persone coinvolte sono state controllate dai sanitari e quattro dei ragazzi sono stati trasportati all'ospedale per altri accertamenti, un undicenne e tre dodicenni.

Come riporta Il Cittadino di Lodi, il sindaco di Codogno Francesco Passerini avrebbe assicurato che "è stato chiamato il 118 per precauzione, trattandosi di minori, ma tutti i bambini stanno bene".

Sono risultati illesi tutti gli altri, compresi i due conducenti. Il traffico di via Emilia ha risentito di diversi disagi, visto che il tratto in direzione Lodi è rimasto chiuso per oltre un'ora per permettere ai carabinieri di intervenire ed effettuare i rilievi del caso.