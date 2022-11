L’autista dello scuolabus ha un malore e si schianta contro un passaggio a livello: a bordo tre studenti L’autista di uno scuolabus ha avuto un malore mentre era alla guida del mezzo. A bordo c’erano anche tre studenti. In qualche modo è riuscito a rallentare la corsa e, impattato contro le sbarre di un passaggio a livello, non ha subito gravi danni.

A cura di Enrico Spaccini

Stava percorrendo la strada che collega Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, quando ha accusato un malore. L'autista, un uomo di 55 anni di Rovescala, è riuscito comunque in qualche modo a rallentare la corsa dello scuolabus comunale prima di andare a sbattere contro le sbarre abbassate del passaggio a livello. A bordo c'erano quattro passeggeri, una dipendente comunale e tre studenti.

Lo schianto e l'intervento dei sanitari

Quando lo scuolabus, del Comune di Inverno e Monteleone, ha impattato contro le sbarre aveva già ridotto sensibilmente la sua velocità. Per questo motivo, i danni che ha provocato non sono stati importanti. Inoltre, le quattro persone a bordo non hanno subito particolari traumi.

Erano circa le 17 di ieri, lunedì 14 novembre e il mezzo stava percorrendo la strada provinciale 191 verso Genzone. Lo stesso autista è stato assistito sul posto dai sanitari del 118. Dopo essersi ripreso, è dopo che era stata fatta arrivare un'ambulanza da Sant'Angelo Lodigiano, si è valutato come non necessario un suo trasporto all'ospedale.

L'allarme di avaria e l'intervento del personale tecnico ferroviario

Sul posto poi sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Corteolona e Genzone per gli accertamenti e per la ricostruzione della dinamica. L'urto dello scuolabus contro il passaggio a livello aveva fatto scattare l'allarme di avaria.

Per questo motivo, è stato necessario l'intervento del personale tecnico ferroviario. In poco tempo è riuscito a ripristinare il funzionamento delle sbarre senza che si sia dovuto ricorrere a uno stravolgimento degli orari dei treni.