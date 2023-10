Scuola invase dalle nutrie nel Milanese, i genitori: “Trovati escrementi anche vicino alla mensa” A San Donato Milanese una scuola dell’infanzia sta facendo i conti con alcune nutrie: i genitori denunciano che sono stati trovati escrementi anche vicino alla mensa.

Nella scuola dell'Infanzia Arcobaleno che si trova in via Di Vittorio a San Donato Milanese, comune dell'hinterland di Milano, alcuni genitori fanno i conti con le nutrie che circolano liberamente nel giardino della struttura. Sembrerebbe che, come denunciato da diversi cittadini, siano stati trovati escrementi anche nei locali vicini alla mensa.

I genitori: I nostri figli non possono utilizzare il giardino

Sulla base di quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, una mamma ha raccontato che dal Comune "sapevano già tutto da tempo e non hanno mai attuato piani risolutivi del problema, ma solo qualche sparuta cattura".

Su alcuni gruppi creati su Facebook, alcuni genitori hanno condiviso le immagini di escrementi e di alcune nutrie denunciando come "una parte delle classi della scuola è costretta quindi a non utilizzare il giardino, tra cui la classe in cui va mia figlia (pensate in queste giornate dove ci sono quasi 30 trenta gradi, classi di 20 bambini piccoli costretti a non uscire mai durante la giornata)".

L'ispezione dell'agenzia di tutela della salute

Un'altra mamma ha raccontato che l'Agenzia di tutela della salute a maggio 2023 ha effettuato un'ispezione e ha rivelato che "oltre 100 bambini a San Donato – scrive la donna che ha condiviso l'immagine del verbale – si ritrovano a mangiare all’interno di una scuola in cui, da verbale dell’ATS risalente a maggio 2023, sono stati rilevati “escrementi di nutria sia nelle aree accessibili anche ai bimbi che a quelle riservate agli addetti (cucina/mensa e relativi fornitori)”.

I genitori, come è possibile notare dalla quantità di fotografie e messaggi condivisi sui social, sono disperati. E infatti una madre scrive: "Sto valutando di organizzare una giornata di pulizia e andare io stessa almeno a pulire".