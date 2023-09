Crollo in una scuola a Milano, i genitori bloccano il traffico: “Nessun controllo sull’agibilità” I genitori dei bambini della scuola primaria M. Luther King bloccano il traffico e impediscono il trasloco dei banchi in un altro plesso: “Prima controllate l’agibilità”. La scuola era stata dichiarata agibile ma a causa delle piogge del weekend il controsoffitto è crollato rendendo l’edificio inagibile.

A cura di Sara Tirrito

La protesta di genitori e bambini davanti alla scuola primaria M. Luther King di Milano

I genitori degli studenti della scuola elementare Martin Luther King, inagibile da lunedì 25 settembre, hanno bloccato il traffico martedì 26 settembre per impedire che i banchi della scuola fossero trasportati in un altro edificio. La scuola è inaccessibile perché, a causa delle piogge intense del fine settimana scorso, il controsoffitto di un'aula è crollato e l'atrio si è allagato.

Parte dei bambini potrebbe essere trasferita in un altro edificio a mezz'ora di distanza a piedi dalla King. Ma, al coro di "la King non la lasciamo", i genitori si sono opposti perché l'edificio sostitutivo sarebbe già affollato e distante dalla scuola primaria del quartiere. Lo racconta a Fanpage.it Cristina Longhini, madre di uno dei bambini che frequenta la scuola King e farmacista begamasca nota per avere attivato il movimento di denuncia "Noi denunceremo" nel periodo Covid.

Cosa è successo alla scuola primaria M. L. King tra il 25 settembre?

Si è allagata completamente. Una parte del controsoffitto di un'aula ha ceduto in modo disastroso a causa delle piogge del weekend. Nonostante la scuola avesse da tempo problemi di allagamento e di cedimento strutturale, nessuno ha mandato dei tecnici a controllare quale fosse la reale situazione prima del rientro dei bambini. Mio figlio fa la prima elementare e sta facendo ancora l'inserimento: ci stiamo trovati il lunedì mattina con le maestre che hanno dovuto chiamare i vigili e i pompieri, e poco dopo la scuola è stata dichiarata completamente inagibile. Ad oggi stiamo ancora aspettando una risposta sia da parte del sindaco che dal vicesindaco.

Perché martedì 26 settembre avete protestato e bloccato il traffico?

Questa mattina, la dirigenza scolastica si è espressa dopo insistente richiesta dei genitori. Ha stabilito il trasferimento delle 11 classi della scuola al plesso in via Carlo Dolci (che fa parte dello stesso istituto comprensivo, ndr). Non siamo d'accordo. Abbiamo bloccato il traffico e impedito il trasloco dei banchi, perché il plesso Dolci ha diversi problemi. Per noi innanzitutto deve essere controllato come agibilità, ci hanno proposto di traslocare in un sottotetto al terzo piano. In secondo luogo ha già 25 classi ed è già presente una mensa che viene fatta a turno per mancanza di spazio, quindi non capiamo come in un plesso così affollato possano essere convogliate altre classi. Inoltre è veramente lontana, dista mezz'ora a piedi dalla scuola primaria M. L. King: lontanissimo rispetto al nostro quartiere.

Speravate in altre soluzioni?

Avevamo chiesto la possibilità di destinare i nostri figli alla scuola media Ricci, che fa parte dell'istituto comprensivo e ha delle aule libere. Stiamo cercando di far sì che una parte degli alunni venga accolta lì e quelli più piccoli, di prima e seconda elementare non vadano fino alla Dolci. Anche la parrocchia limitrofa ha messo a disposizione delle aule. Nel frattempo né stamattina né domani i bambini sono andati a scuola, perché dobbiamo aspettare cosa diranno i tecnici del comune e capire dove destinare i bambini.

Cosa chiedete alle istituzioni?

Non sappiamo neanche con certezza se verranno eseguiti i lavori. La nostra paura è che poi la scuola venga abbandonata dalle istituzioni e diventi preda di sciacallaggio, spaccio e prostituzione. Volevamo avere una certezza, da parte di sindaco e vicesindaco che stessero pensando di fare dei lavori, sperando siano celeri. La cosa che più ci fa male è che è una scuola elementare. La fortuna è che è successo nel weekend, perché se fosse successo durante la settimana avremmo avuto delle vittime all'interno della scuola. Questo è gravissimo. La scuola è stata dichiarata agibile a luglio e ancora non abbiamo capito chi ne abbia dichiarato l'agibilità, tanto più che i pompieri ieri salendo sul tetto hanno trovato i rami della tempesta del 25 luglio e mai tolti.

La scuola ha già subito allagamenti e crolli e ha addirittura una parte di aule interdette. Nonostante questo nessuno ha pensato di mandare un tecnico nel weekend per verificarne l'agibilità prima di fare arrivare i bambini a scuola lunedì mattina.

La risposta del Comune

Contattato da Fanpage.it, il Comune di Milano ha confermato che tutti gli alunni della scuola M. Luther King saranno trasferiti nel plesso di Via Dolci. Le operazioni di trasloco saranno effettuate tra oggi e domani e la struttura è sicura: il Comune ha garantito che non presenta problemi di agibilità.