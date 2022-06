Scrutinio con il fiato sospeso: la sindaca (unica candidata) passa per una manciata di voti Scrutinio col fiato sospeso a Bardello (VA): la candidata unica Monica Maestroni aveva bisogno del 40 per cento più uno degli aventi diritto al voto per evitare il commissariamento del comune. E l’affluenza è stata proprio pari al 40 per cento più uno.

Sarebbero bastati pochissimi voti in meno: un cittadino malato, o impossibilitato a recarsi alle urne di Bardello (Varese). Per guadagnarsi la poltrona di sindaca del paese, all'unica candidata Monica Maestroni erano necessari poco più di 500 voti (per la precisione 503, ovvero il 40 per cento più uno degli elettori totali), pena il commissariamento del comune. E il quorum, incredibilmente, è stato esattamente del 40 per cento più uno. Con questa percentuale, dunque, Monica Maestroni è riuscita a diventare la prima cittadina di Bardello. Quando si dice che ogni voto conta.

In Lombardia

Tra i 127 comuni alle urne in Lombardia sono 27 i comuni con oltre 15mila abitanti dove si potrebbe andare al ballottaggio, mentre sono 18 i piccoli centri con un solo candidato che dovranno sperare nell'affluenza per evitare il commissariamento (ovvero l'affidamento a un funzionario governativo della Prefettura che si occupi unicamente dell'ordinaria amministrazione). Di questi, ben 6 sono in provincia di Varese (tra cui Lavena Ponte Tresa, paesone di 6mila abitanti al confine con la Svizzera; gli altri sono Brebbia, Cremenaga, Luvinate, Comerio e Clivio). L'unica vera sfida è contro l‘astensionismo, insomma.

Il comune commissariato

I comuni al voto sarebbero stati in realtà 128, ma a Robecco d’Oglio (Cremona) non sono state presentate liste per le elezioni: il sindaco uscente Marco Pipperi ha già fatto i tre mandati previsti dalla legge, e nessuno aspira a prendere il suo posto. Lo farà il commissario.