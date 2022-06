A Monza solo 10 seggi scrutinati su 110: perché lo spoglio è (quasi) fermo da ore A Monza dopo ore dall’inizio dello scrutinio solo 3.893 schede sono state scrutinate su 45.901. Una caso anomalo che lascia i candidati sindaci con il fiato sospeso.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Solo poco più di 10 seggi scrutinati su 110 a Monza a qualche ora dall'inizio dello spoglio. Una caso anomalo che lascia i candidati sindaci con il fiato sospeso: al momento le schede scrutinate sono 3.893 su 45.901, con poche prima delle 18.30 solo 5 sezioni scrutinate. Perché questo ritardo a tante ore dall'inizio delle scrutinio?

Perché lo scrutinio è lento

Come riporta Monza Today, il motivo alla base della lentezza sarebbe la contestazione in corso presso alcuni seggi. Lo avrebbe spiegato alla testata locale l'ex assessore delle giunta Pd e membro del comitato elettorale di Paolo Pilotto, candidato sindaco del centrosinistra in queste elezioni. "Abbiamo un ritardo nello scrutinio che è una cosa un po' rara a Monza: dopo quattro ore dall'apertura delle urne i dati arrivano a rilento in sede, all'ufficio stampa del comune". Ripete che alla base del problema sono alcune contestazioni: dopo pochissimi seggi scrutinati il sindaco uscente Dario Allevi è in netto vantaggio, ma è ancora presto per fare supposizioni. Tra le ipotesi possibili anche quello che si andrà al ballottaggio.

La sfida tra Allevi e Pilotto

La sfida principale è tra il sindaco uscente Dario Allevi, sostenuto da Fratelli d’Italia, la lista civica "Noi con Dario Allevi", Forza Italia e la Lega, e il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto appoggiato da Partito democratico, Azione, Italia Viva, MonzAttiva e Solidale, Possibile, LabMonza ed Europa Verde. Allevi a Monza tenta la ricandidatura, cercando di sfatare la "maledizione" del secondo mandato: nella città famosa per la Villa reale e la Formula 1 mai nella storia un sindaco è stato riconfermato in municipio.