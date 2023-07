Scrive la proposta di matrimonio sulla tutina del figlio appena nato: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?” Un 26enne ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna scrivendola sulla tutina del loro figlio appena nato. “Non riuscivo a parlare, ero troppo emozionata”, ha raccontato la ragazza.

Alberto Antonicelli, un 26enne di Buccinasco (Città Metropolitana di Milano), ha voluto fare la proposta di matrimonio alla sua compagna, Valeria Milano, in un modo particolare. Appena è nato il loro primo figlio Luca, all'ospedale San Carlo di Milano, gli ha fatto indossare un body con la scritta: "Mamma, vuoi sposare il mio papà?" e due cuoricini con le possibili risposte. "Ero troppo emozionata", ha ricordato la neomamma 26enne, "ma il mio ‘sì' non potrebbe essere più convinto".

Il piano di Alberto

Il piano studiato da Alberto era semplice, ma ha funzionato. "Non appena Luca è nato, lo abbiamo messo sul petto della mamma", ricorda Alessia Bartoli, una delle ostetriche complici del 26enne, "poi l0 abbiamo portato al pediatra per una visita e a quel punto il papà si è presentato con quel mini body così particolare chiedendoci di metterglielo".

Valeria, come racconta il quotidiano La Repubblica, tra poco 27enne e trasferita nel milanese otto anni fa, già stava piangendo di gioia per la nascita di suo figlio. Quando lo ha visto entrare in braccio ad Alberto, seguito dalle ostetriche, la prima cosa a cui ha pensato è stato perché non gli aveva messo la tutina che avevano già scelto per Luca.

"Non riuscivo a parlare"

"Solo in un secondo momento ho letto la scritta e a quel punto tutto quello che stavo provando si è ulteriormente amplificato", racconta la 26enne, "quando mi hanno messo nostro figlio sul petto mi sono chiesta: ‘Si può essere più felici di così?’. Poco dopo ho avuto la mia risposta: sì, evidentemente si può”. Valeria non è riuscita a dire subito di sì, ma solo a fare un piccolo cenno con la testa: "Non riuscivo a parlare".

Nella proposta studiata da Alberto non è mancata nemmeno la classica mossa dell'inginocchiamento con l'anello offerto alla futura sposa. “Il messaggio e la proposta d’amore rivolti a mamma Valeria rimarranno nel cuore e nel ricordo di tutti noi” affermano dall’Asst Santi Paolo e Carlo. La data del matrimonio ancora non l'hanno fissata, ma probabilmente sarà a fine agosto, il giorno in cui si sono messi insieme, forse 2024 al massimo 2025.