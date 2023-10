Scoppia una rissa in discoteca: ragazzo di 23 anni trovato in fin di vita in strada Una rissa è scoppiata nella notte nella discoteca “Vip club” a Sesto San Giovanni: una volta sul posto i poliziotti hanno trovato un ragazzo di 23 anni in fin di vita in strada.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 23 anni è stato trovato con una gravissima ferita alla testa in strada fuori da un locale di Sesto San Giovanni. È successo all'alba di oggi lunedì 2 ottobre: il giovane è stato subito portato in ospedale dove è arrivato in pericolo di vita.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, verso le 5 nella discoteca "Vip club" era scoppiata una lite tra più persone. Subito è scattato l'allarme alla polizia: gli agenti una volta arrivati sul posto hanno trovato il 23enne, cittadino ecuadoriano, steso a terra e in condizioni gravissime. In pochi minuti sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno subito intubato il ragazzo e lo hanno trasportato in coma farmacologico con un grave trauma cranico e una ferita lacero contusa alla testa. Una volta in ospedale le sue condizioni sarebbero migliorate: non sarebbe più in pericolo di vita.

Gli agenti intanto hanno fermato tre cittadini peruviani ritenuti responsabili della rissa in discoteca. Ora si cercherà di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Il 23enne sicuramente è rimasto ferito nella rissa: i suoi aggressori poi lo hanno lasciato in gravissime condizioni sull'asfalto.