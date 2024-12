video suggerito

Scoppia una lite in un capannone a Pontirolo: una persona muore a colpi di pistola In un capannone a Pontirolo, in provincia di Bergamo, è scoppiato un litigio tra due persone finito con una sparatoria: c’è una vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

84 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Tragedia a Pontirolo, in provincia di Bergamo, verso le 14.30 di oggi 28 dicembre. In un capannone in via Bergamo, alla periferia del paese, è scoppiato un litigio tra due persone finito con una sparatoria. Una delle due persone è morta. Sul posto sono arrivate due ambulanze e le forze dell’ordine. Nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

Al momento non si sa molto su quanto accaduto. Come riporta l'Eco di Bergamo, sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Treviglio che sono ora al lavoro per cercare il responsabile.

Articolo in aggiornamento