Scoppia un incendio in un’azienda di prefabbricati, al lavoro 7 squadre di vigili del fuoco A fuoco uno dei capannoni dell’azienda Isocell di Pognano. L’allarme è scattato nel pomeriggio ed è stato necessario l’intervento di sette squadre di vigili del fuoco.

A cura di Enrico Spaccini

L'allarme è scattato intorno alle 16:30 di oggi, lunedì 5 dicembre. Le persone che passavano lungo la strada provinciale Francesca segnalavano "fiamme alte dal tetto" da uno dei due capannoni della Isocell di Pognano, in provincia di Bergamo. Sul posto stanno già lavorando sette squadre di vigili del fuoco oltre ai carabinieri della compagnia di Treviglio e a due ambulanze.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essersi generato a causa di un cortocircuito. L'incendio si sarebbe comunque sviluppato all'interno della struttura per poi propagarsi sul tetto tramite i lucernari in plexiglass. Il fumo nero che si è alzato in cielo era visibile a oltre un chilometro di distanza. Non sono stati registrati feriti e la struttura è stata dichiarata agibile.

L'incendio nel condominio di Gallarate

Lo scorso venerdì, 2 dicembre, un incendio è scoppiato in un condominio di Gallarate, in provincia di Varese. Un rogo che ha provocato l'intossicazione di otto persone oltre che la morte di una donna di 78 anni. La palazzina di corso Leonardo Da Vinci era stata evacuata a scopo precauzionale, ma una volta domate le fiamme è stata dichiarata agibile.

Oltre alle otto persone portate in pronto soccorso, ma che comunque non hanno riportato gravi conseguenze, altre 24 sono state valutate dai soccorritori sul posto comprese una persona ultracentenaria e un bambino di cinque mesi. Scattato intorno alle 17, l'allarme è rientrato per le 20.

Non è ancora chiaro come si sia potuto verificare l'incendio, ma sembra che la vittima sia stata trovata nel suo letto con accanto le bombole di ossigeno che utilizzava quotidianamente.