Incendio della Torre dei Moro, il pm chiede il processo per 16 persone: tra loro anche 2 vigili del fuoco La Procura di Milano ha chiesto il processo per 16 delle 18 persone indagate per l’incendio della Torre dei Moro dell’agosto 2021. Tra i nomi anche i vigili del fuoco che hanno rilasciato il certificato antincendio per il palazzo.

A cura di Enrico Spaccini

La om di Milano, Marina Petruzzella, ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 delle 18 persone indagate per l'incendio della Torre dei Moro del 29 agosto 2021. Mancano i due manager spagnoli della società Alucoil, produttrice dei pannelli Larson Pe installati sulle facciate a vela del palazzo di diciotto piani, in quanto per loro sono anche aperti i termini per farsi interrogare o depositare memorie difensive. La data dell'udienza preliminare sarà fissata nei prossimi giorni dal giudice Ileana Ramubdo.

Le 16 persone indagate

L'avviso di chiusura delle indagini era stato notificato ai 16 lo scorso settembre. L'accusa è di disastro colposo. Tra le persone per cui la Procura ha chiesto il processo ci sono i costruttori del grattacielo di via Antonini, i venditori degli appartamenti, i distributori italiani e gli installatori dei materiali andati a fuoco.

Inoltre, appaiono anche i nomi dei due vigili del fuoco che nel 2011 rilasciarono il certificato antincendio per il palazzo. Di questi due, solo uno aveva scelto nelle scorse settimane di farsi interrogare dal pm.

L'incendio del 29 agosto 2021

Da quell'incendio di agosto 2021, dopo un anno ancora ottanta famiglie erano rimaste senza casa. Per tutto quel tempo erano riuscite a trovare un appoggio da amici e parenti, mentre una minima parte aveva potuto usufruire delle abitazioni messe a disposizione del Comune di Milano.

In totale furono distrutti 17 appartamenti con altri 16 completamente anneriti per il fumo. Sembra che sarà possibile rientrare in via Antonini non prima del 2025, con alcune persone che potrebbero dover incorrere in spese importanti per la ricostruzione del palazzo.