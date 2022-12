Incendio in un condominio a Gallarate: 8 persone ricoverate e una donna morta Nella giornata di oggi, venerdì 2 dicembre 2022, è esploso un incendio a Gallarate (Milano): è morta una donna e sono state portate in ospedale otto persone.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tragedia a Gallarate, comune in provincia di Milano. Nella giornata di oggi, venerdì 2 dicembre 2022, è esploso un incendio in un condominio che ha causato la morte di una donna. Sono rimaste intossicate altre otto persone che sono state ricoverate. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

In base alle prime informazioni pervenute, l'incendio è divampato in un edificio che si trova in corso Leonardo da Vinci al civico 33. Non è ancora dato sapere in quale appartamento o altre luogo della struttura sia esploso il rogo. Questo ha però causato la morte di una donna di 78 anni: i medici e i paramedici del 118 inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Altre otto persone in ospedale

Gli operatori sanitari del 118, arrivati sul posto con due automediche, quattro ambulanze e un mezzo di coordinamento maxi emergenze AAT 118 Varese, hanno soccorso altre trentadue persone: dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di non ospedalizzare 24 persone – non è stato ritenuta necessità di ricovero – e di trasferirne altre otto in codice giallo all'ospedale più vicino.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e aiutato i medici a trarre in salvo le persone nell'edificio facendole così evacuare e mettendo in sicurezza l'intera area. Presenti anche le forze dell'ordine. Non è ancora stata stabilita la causa del rogo: una volta avuti elementi certi, si cercherà di capire se si sia trattato di un incidente o un'azione dolosa.