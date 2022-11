Scoppia un incendio in un appartamento a Milano: ferita una donna e tre vigili del fuoco È esploso un incendio in un appartamento di Milano: una donna è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Anche tre vigili del fuoco hanno riportato ustioni di primo grado.

A cura di Ilaria Quattrone

Attimi di paura a Milano. Nella giornata di oggi, sabato 5 novembre 2022, in un appartamento in via Valdagno al civico 5, è esploso un incendio intorno alle 15.30. Una donna, nonché proprietaria di un appartamento, è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Con lei, c'era anche il nipote che non sembrerebbe essere stato ricoverato.

L'anziana – di cui non sono state rese note le generalità – è stata portata all'ospedale Fatebenefratelli: le sue condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita né che genere di ferite abbia riportato. Con lei in casa c'era il nipote che è stato trovato sul balcone: i pompieri lo hanno salvato con l'autoscala.

In casa non c'era nessun altro. Durante le fasi di salvataggio, tre vigili del fuoco hanno riportato ustioni di primo grado e sono stati portati in ospedale.

I vigili del fuoco portati in ospedale in codice verde

Tutti e tre sono stati ricoverati in codice verde e fortunatamente non versano in gravi condizioni. In totale sono stati inviati dal comando provinciale di Milano sei mezzi dei vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l'incendio dopo diverse ore. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, è stato ritenuto necessario evacuare l'intero palazzo che conta quattro piani.

Una volta terminata la fase di spegnimento, i pompieri hanno fatto la conta dei danni. Non solo. Hanno svolto i rilievi del caso per cercare di capire cosa possa aver fatto esplodere il rogo se si sia trattato di un guasto o se sia stato causato da altri motivi. Per avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda bisognerà aspettare ancora qualche ora.