Scoppia un incendio in una stalla a Roncello: Carlo Biffi muore mentre prova a salvare le capre Carlo Biffi è deceduto nel pomeriggio del 25 gennaio per intossicazione. Il 59enne ha perso i sensi mentre provava a salvare le capre dall'incendio esploso nella sua azienda agricola a Roncello (Monza).

A cura di Enrico Spaccini

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, in un'azienda agricola di Roncello (in provincia di Monza e della Brianza). Si tratta della ‘I Muron‘, famosa in zona per la produzione di formaggio fatto con il latte di capra. Il proprietario, Carlo Biffi, accortosi del fumo che stava uscendo dalla stalla, stava provando a mettere in salvo gli animali quando si è accasciato a terra privo di sensi. Dopo i primi soccorsi, il 59enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Vimercate, dove i medici hanno dovuto constatare il decesso per intossicazione.

Come riportato da Il Giorno, a raccontare ai carabinieri quanto accaduto nell'azienda agricola di via Matteotti è stato un collega di Biffi. I due stavano ripulendo il cortile dalle erbacce, quando hanno notato una vampata di fumo uscire dalla stalla dove vengono custodite le capre. Mentre lui chiamava i soccorsi, il 59enne si sarebbe precipitato a mettere in salvo gli animali.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i militari del Radiomobile di Vimercate, che hanno visti Biffi a terra privo di sensi. Con il defibrillatore hanno provato a rianimare il 59enne, in attesa dei soccorsi. Pochi minuti dopo, i sanitari, mandati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica in codice rosso, hanno proseguito le manovre e lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Vimercate, dove è deceduto poco dopo.

Nel frattempo, i vigili del fuoco intervenuti con due autopompe, due autobotti, un'autoscala, un carro ventilazione e la vettura del funzionario di guardia hanno estinto le fiamme e portato in salvo parte degli animali presenti nella stalla. Insieme agli ispettori di Ats, gli investigatori dei carabinieri e dei pompieri sono al lavoro per risalire alla causa del rogo.