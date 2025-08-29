milano
Scoppia un incendio in un condominio in zona Barona a Milano: evacuato il palazzo

Un incendio è scoppiato intorno alle 4 del 29 agosto in via Ovada in zona Barona a Milano. Ad andare a fuoco è stato l’ultimo piano di un condominio, evacuato per precauzione.
A cura di Enrico Spaccini
L’incendio di via Ovada del 29 agosto (foto da Facebook)
L’incendio di via Ovada del 29 agosto (foto da Facebook)

Un incendio è scoppiato nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto all'ultimo piano di una palazzina di via Ovada, nel quartiere Barona di Milano. L'allarme è scattato intorno alle 3:45 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre mezzi per domare il rogo. L'intervento dei soccorsi è ancora in corso questa mattina. Per il momento, non è stata segnalata la presenza di persone ferite o rimaste intossicate. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire alle cause dell'incendio.

Sui gruppi Facebook dedicati al quartiere Barona sono comparse nelle prime ore della mattinata di oggi le immagini delle fiamme che stavano devastando l'ultimo piano di un condominio di via Ovada. Un utente, rimasto anonimo, ha scritto che intorno alle 4 tutto il palazzo è stato evacuato per precauzione.

Stando a quanto emerso finora, l'ipotesi è che le fiamme si siano generate nel sottotetto e in poco tempo avrebbero avvolto la parte superiore dello stabile. Le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi prima per estinguere le fiamme e poi per mettere in sicurezza gli ambienti, sono ancora in corso. Insieme alle forze dell'ordine svolgeranno nelle prossime ore i sopralluoghi necessari per indagare sulle cause dell'incendio. Nessuno dei residenti sarebbe rimasto coinvolto.

