Scoppia un incendio in casa, muore un uomo: era circondato da oggetti e rifiuti I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso. L’uomo sarebbe morto per le esalazioni del troppo fumo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è morto la scorsa notte in un incendio nella sua abitazione ad Arluno, nel Milanese. Stando alle prime informazioni la casa era piena di oggetti e rifiuti. Le fiamme sarebbero divampate così facilmente, resta però ancora da capire l'origine del rogo. Per l'uomo, che era da solo in casa, purtroppo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso. L'uomo sarebbe morto per le esalazioni del troppo fumo. Saranno ora le forze dell'ordine e i vigili del fuoco a cercare di ricostruire quanto accaduto e fare tutti gli accertamenti del caso. Certo è che la casa era piena di oggetti e rifiuti.

Anziano ferito in un incendio nel Varesotto

Solo due settimane fa un altro incendio ha coinvolto un'abitazione nella notte a Marchirolo, piccolo comune in provincia di Varese a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Il rogo sarebbe divampato a causa di un corto circuito: le fiamme si sono estese in pochi minuti in un appartamento al primo piano di una casa di corte in via vicolo Chiuso, nel centro del paesino. L'inquilino dell'appartamento andato in fiamme è un uomo di 85 anni: fortunatamente è riuscito a uscire da solo dall'abitazione senza riportare ustioni, ma ha respirato una discreta quantità di fumo. Per questo motivo ha avuto bisogno di cure mediche: è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Luino per l'intossicazione. Non è in gravi condizioni. I vigili del fuoco ci hanno impiegato qualche minuto prima di riuscire a spegnere tutte le fiamme: l'incendio ha rischiato infatti di propagarsi anche al resto dello stabile e per spegnerlo e mettere in sicurezza l'immobile i pompieri hanno lavorato per diverse ore, praticamente fino all'alba.