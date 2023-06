Scoppia maxi incendio in un parco espositivo a Bolgare: “A fuoco anche plastica, tenete le finestre chiuse” Nella notte è scoppiato un incendio in un grande parco espositivo permanente per l’architettura del paesaggio, lo Stone City di Bolgare, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella notte nella Bergamasca. Nella notte è scoppiato un incendio in un grande parco espositivo permanente per l'architettura del paesaggio, lo Stone City di Bolgare. Cosa abbia provocato l'avvio delle fiamme è ancora tutto da capire: al momento è certo che il rogo ha interessato un'ampia zona, circa 200 metri quadrati, e a prendere fuoco è stato molto materiale accatastato. Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco supportati dal nucleo nucleare biologico chimico radiologico di Milano.

Ora a preoccupare sono possibili sostanze nocive che si sono alzate in aria: a bruciare infatti sono state anche delle coperture in plastica. Il sindaco di Bolgare con una nota è intervenuto chiedendo ai suoi cittadini di mantenere le finestre chiuse. L'avviso del Comune è questo: "Il materiale che sta bruciando presso la ditta StoneCity è carbonella con coperture in plastica. Il sindaco ha già contattato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente al fine di effettuare le verifiche sulla qualità dell'aria. Si raccomanda vivamente i cittadini di mantenere chiuse le finestre in quanto sono in corso gli accertamenti relativi alla natura del materiale in combustione".