Scoppia un incendio in centro a Milano, distrutto un centro massaggi Un centro massaggi in centro a Milano è andato a fuoco questa mattina, venerdì 9 giugno. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. La proprietaria dell’attività è rimasta leggermente ustionata.

A cura di Enrico Spaccini

Un centro massaggi tra viale Tunisia e via Lazzaretto a Milano è andato a fuoco questa mattina, venerdì 9 giugno. L'alta colonna di fumo nera è visibile anche a grande distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre, due autopompe e due mezzi di supporto per spegnere il rogo. L'attività è andata interamente distrutta. La palazzina di sei piani è stata evacuata per precauzione. Pare che a provocare l'incendio sia stato un guasto all'impianto elettrico.

La proprietaria del centro massaggi Thai House è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 perché avrebbe riportato leggere ustioni. Non sono ancora note le cause dell'incendio. L'ipotesi è che si sia verificato un guasto all'impianto elettrico del negozio, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i tecnici di Ats. Il rogo sarebbe stato contenuto prima che potesse propagarsi anche alle attività accanto.

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire al personale dei vigili del fuoco di spegnere le fiamme. La polizia locale e i carabinieri hanno gestito il traffico. L'Azienda trasporti milanesi ha comunicato che la circolazione del tram 5 e del tram 33 è stata modificata per alcuni minuti, ma che ora è tornata alla normalità.