Scoppia un incendio in un condominio di piazza Carbonari a Milano, residenti fatti scendere in strada I residenti di un condominio di piazza Carbonari sono stati fatti scendere in strada intorno alle 6 di lunedì 26 giugno. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio scoppiato all’interno del palazzo per motivi ancora da chiarire.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono arrivate alle prime ore della mattinata di lunedì 26 giugno in piazza Carbonari, nel quartiere Maggiolina a nord di Milano, nella via privata Erasmo Boschetti. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma una colonna di fumo molto alta si è alzata da un condominio dove è scoppiato un incendio. Intorno alle 6 le persone sono state svegliate dalle sirene delle due camionette dei pompieri e sono state fatte scendere in strada.

Si attendono i rilievi dei tecnici e le forze dell'ordine. Un uomo di 44 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Pare abbia riportato ustioni a una mano e a un piede. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco e il 118.