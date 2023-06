La friggitrice prende fuoco e scoppia un incendio in un ristorante: titolare finisce in ospedale Un incendio è esploso in un locale del centro di Lodi: le fiamme sono partite da una friggitrice e hanno interessato la cucina. Il titolare è rimasto ferito.

È divampato un incendio in un ristorante del centro storico di Lodi. L'episodio si è verificato nella giornata di martedì 6 giugno. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina e precisamente da una friggitrice che, stando a quanto riportato fino a questo momento, avrebbe preso fuoco. Alla base potrebbe quindi esserci un malfunzionamento. Nel rogo è rimasto ferito il titolare del locale che è stato così trasferito in ospedale: fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Le fiamme partite dalla friggitrice che si trova in cucina

Il locale si trova in corso Umberto, in una zona centrale di Lodi: intorno alle 9.30, il titolare ha chiamato i vigili del fuoco segnalando l'esplosione dell'incendio. I pompieri sono arrivati con due automezzi, un'autopompa e un'autoscala. Nel frattempo gli stessi dipendenti avevano provato a spegnere le fiamme proprio nel luogo in cui erano divampate e cioè la cucina. I pompieri hanno quindi spento gli ultimi focolai e hanno messo in sicurezza l'intera area.

Il titolare è stato portato in ospedale

Al momento i danni maggiori sembrerebbero interessare solo la friggitrice: il locale dovrebbe rimanere aperto perché non ci sarebbe alcun problema strutturale. Sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che con un'ambulanza hanno portato il titolare, un uomo di 63 anni, in ospedale dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Non sembrerebbe aver riportato gravi ferite e non sarebbe quindi in pericolo di vita.