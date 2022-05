Scoppia l’incendio in tre appartamenti di Brescia: è la vendetta dei ladri messi in fuga dai condomini A fuoco tre appartamenti di Brescia: a far scoppiare l’incendio è stata una banda di ladri entrata nella palazzina qualche giorno prima e messa alla fuga dagli stessi condomini.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Attimi di paura a Brescia per tre appartamenti andati a fuoco. Stando alle prime informazioni, l'incendio è scoppiato in via delle Grazie verso le 13 di domenica 29 maggio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che avrebbero spento le fiamme solo dopo qualche minuto. Tra le ipotesi più probabili anche quella che a far scoppiare l'incendio sia stata una banda di ladri entrata nella palazzina qualche giorno prima e messa alla fuga dagli stessi condomini. Si indagata quindi per una possibile vendetta: i malviventi infatti potrebbero aver voluto far pagare alle famiglie il fatto che siano dovuti scappare a mani vuote.

Le indagini e l'ipotesi della vendetta dei ladri

L'allarme è stato lanciato alle 13 dalla palazzina di tre piani. Stando alla ricostruzione dell'accaduto le fiamme sono divampate dal primo piano che poi ha invaso anche gli altri due. Alcuni residenti della zona hanno riferito – come riporta Brescia Today – che subito hanno visto tre persone scappare dagli appartamenti: bisognerà capire ora se si trattano dei ladri che hanno dato origine all'incendio. Tutto però dovrà essere confermato. Fortunatamente nessuno resista ferito. Purtroppo però tutti e tre gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili: uno di questi soprattutto è stato completamente distrutto. In totale poi ci sono cinque persone costrette a lasciare la loro abitazione. I tre ragazzi che vivevano al primo piano ora sono stati ospitati da amici e in un hotel a spese del Comune, mentre presto una coppia potrebbe ritornare nel loro appartamento. Intanto si attendono gli accertamenti completati dalle indagini.