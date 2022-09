Scoppia la rissa mentre parlano di politica: arrestato un blogger Nella serata di ieri domenica 4 settembre, a Voghera, il blogger e rappresentante del gruppo politico Buona Destra, Giampiero Santamaria è stato arrestato per avere aggredito un politico locale, due ospiti della Caritas e alcuni agenti di polizia e carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Una rissa nata da alcune discussioni politiche: è quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 4 settembre, a Voghera, comune in provincia di Pavia. A finire in manette è il blogger e rappresentante del gruppo politico Buona Destra, Giampiero Santamaria. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che l'esponente resterà in carcere in attesa del processo.

La lite con il politico locale

In base agli elementi raccolti fino a questo momento, intorno alle 22 l'uomo avrebbe avuto una discussione con un politico locale in Piazza Duomo. Tra i due sarebbe nata una colluttazione. Il politico, un 69enne, è stato trasferito all'ospedale di Voghera con alcune lesioni lievi. L'esponente si sarebbe poi spostato alla Caritas di Voghera dove avrebbe litigato con due ospiti.

Calci e pugni ai carabinieri e alla polizia

Considerata l'evoluzione della discussione, sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia. Santamaria si sarebbe quindi scagliato contro loro e non si sarebbe placato nemmeno una volta arrivato in commissariato dove ha continuato a minacciare gli agenti: avrebbe anche danneggiato una fotocopiatrice. Per questo motivo, è scattato quindi l'arresto.

Il 50enne, che secondo gli investigatori era in uno stato di alterazione psicofisica, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato inoltre indagato per danneggiamento. Non solo: Santamaria era stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale e adesso, con le aggressioni di ieri, dovrà rispondere anche della violazione delle norme imposte da questa misura.

Oltre al politico locale, anche due carabinieri e due poliziotti avrebbero riportato alcune ferite al volto, alle braccia e alle gambe: sono stati dimessi con una prognosi tra i tre e cinque giorni.