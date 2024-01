Scoppia incendio alle elementari: “L’ha appiccato un alunno che ha chiesto di andare in bagno” Un alunno di una scuola elementare a San Donato Milanese appicca il fuoco ad alcuni festoni di Natale mentre i compagni sono in mensa. “Nessuna caccia al responsabile”, chiarisce il preside, “ma i genitori facciano attenzione alle cartelle dei figli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha dato fuoco ai festoni natalizi appesi in classe. Una fiamma accesa quando l'aula era vuota, che ben presto si è trasformata in un piccolo rogo. "Penso che sia stato un alunno che si trovava in mensa e che ha chiesto di andare in bagno", è il commento del preside della scuola. "L'episodio non ha avuto conseguenze, i bambini erano tutti a mangiare. Ma una vicenda del genere non deve più succedere".

Il fatto è accaduto ieri, lunedì 9 gennaio, dentro l’aula della quarta “A” della scuola elementare Matteotti a San Donato Milanese, intorno all'ora di pranzo. "L'alunno, quando si è accorto che alcuni festoni di Natale avevano preso fuoco, probabilmente si sarà spaventato e sarà corso a raggiungere i suoi compagni", spiega il preside dell’Istituto comprensivo via Libertà Fabio Favento a Il Cittadino, che ha riportato la notizia.

"In quel momento l’area della scuola in questione era vuota, il personale si è dovuto allontanare per pochi minuti", sempre le sue parole. "Dopodiché, nel corso di una ricognizione generale, abbiamo trovato dietro gli zaini appoggiati per terra un grosso accendino, di quelli che si usano per accendere i barbecue o i botti di Capodanno".

Leggi anche Picchiata dal fidanzato nel supermercato, 18enne chiama la polizia dal bagno di un bar e si salva

I danni, fortunatamente, sono stati contenuti: il rogo è stato spento nel giro di pochi minuti. "L’’aula per il momento viene tenuta chiusa in attesa di alcune piccole imbiancature sulla parete che si è annerita. Fortunatamente nessuno si è fatto male e i danni sono stati contenuti", conclude il dirigente scolastico della scuola elementare di San Donato Milanese. "Non ci sarà alcuna caccia al responsabile, ma vorrei comunque responsabilizzare i genitori affinché pongano attenzione agli oggetti che i loro figli mettono in cartella. E chiederò al personale scolastico di fare in modo di garantire un costante controllo dei bambini".