Bimbo va a scuola con un accendino e appicca il fuoco in classe, il preside: “Sconcertati” Un bambino di nove anni avrebbe appiccato il fuoco in una classe di una scuola di San Donato Milanese: è entrato in classe con un accendino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino è entrato in classe con un grosso accendino a gas e ha appiccato il fuoco in una classe di una scuola di San Donato Milanese (Milano). A darne notizia è il quotidiano Il Giorno. Probabilmente aveva nascosto l'oggetto nello zaino e nel giubbotto riuscendo così eludere la sorveglianza. Fortunatamente il rogo è rimasto circoscritto: alcuni operaio sono riusciti a domarlo senza che ci fossero gravi conseguenze.

Il piccolo non è stato ancora trovato: è infatti scappato probabilmente perché spaventato. Sarebbe entrato, intorno alle 13.30, nell'aula IV A e avrebbe iniziato a dare fuoco ad alcuni oggetti: fogli di carta, pennarelli e fiocchi di cotone. L'aula era vuota perché gli alunni erano in mensa per il pranzo. Quando gli studenti della classe vicina sono rientrati, insieme all'insegnante, hanno avvertito odore di fumo e hanno dato l'allarme.

Due operai hanno preso un estintore e spento le fiamme: quando i vigili del fuoco sono arrivati, il rogo era già stato domato. Sulla base dei primi rilievi, i pompieri hanno confermato che si trattava di un gesto volontario: "Un episodio che lascia sconcertati. Con docenti e collaboratori scolastici faremouna doverosa riflessioneper garantire maggiore sorveglianza", ha detto il preside Fabio Favento.