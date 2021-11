Scoperto Compro oro abusivo a Sesto San Giovanni: sequestrati gioielli e preziosi per 140mila euro Un Compro oro completamente abusivo è stato scoperto dai militari della guardia di finanza di Milano a Sesto San Giovanni. A gestire il negozio erano marito e moglie di 54 e 50 anni, che sono stati entrambi denunciati. Sequestrati oltre 200 grammi di oro e più di due chili di argento, per un valore di circa 140mila euro.

A cura di Francesco Loiacono

Oro, argento, gioielli e altri preziosi, come ad esempio monete in metalli pregiati. Erano in un Compro oro in via Breda a Sesto San Giovanni, popolosa cittadina alle porte di Milano, gestito da marito e moglie di 54 e 50 anni. Niente di speciale, in apparenza: se non fosse che l'attività commerciale gestita dai due coniugi era completamente abusiva. Lo hanno scoperto i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano che hanno messo i sigilli all'attività, sequestrato tutto il materiale ritrovato al suo interno e denunciato marito e moglie alla Procura della Repubblica di Monza.

L'operazione delle Fiamme gialle partita dopo una segnalazione

L'operazione delle Fiamme gialle è partita a seguito di una segnalazione: qualcuno aveva indicato ai finanzieri che il Compro oro in questione esercitava l'attività senza autorizzazione. I controlli dei militari hanno confermato le "voci": dall'esame della documentazione ritrovata nel negozio e da altri riscontri è emerso come i coniugi esercitassero in maniera totalmente abusiva la loro attività. A quel punto è scattato il sequestro di tutti i preziosi trovati nel negozio: 244 grammi d'oro e 2,2 chilogrammi di argento, che sul mercato avevano un valore complessivo di circa 140mila euro. Anche il locale in via Breda in cui i coniugi compravano i metalli preziosi, senza le autorizzazioni necessarie e le tutele degli esercizi commerciali legali – ad esempio sulla provenienza degli oggetti – è stato sequestrato. Per marito e moglie, entrambi di nazionalità egiziana, è scattata la denuncia a piede libero presso la procura di Monza.