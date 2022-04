Scoperta discoteca abusiva nel sotterraneo di un bar di Seregno, all’interno oltre 400 ragazzi Una piccola scala collegava un bar di Seregno a una discoteca abusiva sotterranea. All’arrivo delle forze dell’ordine erano presenti più di 400 giovani senza mascherina. Proprietario denunciato.

A cura di Enrico Spaccini

Sopra, un bar tra piazza Roma e la stazione ferroviaria di Seregno, poco lontano da Monza. Sotto, una discoteca abusiva. Una scala larga 80 centimetri era l'unico modo che gli oltre 400 ragazzi avevano per entrare nella sala. E anche per uscire. Dopo diverse segnalazioni, nove agenti della polizia locale e 13 carabinieri sono entrati nel locale nella sera tra sabato e domenica 3 aprile. Il proprietario del bar, ora sotto sequestro, è un cittadino di Desio con precedenti ed è stato denunciato per abuso edilizio e apertura abusiva di luoghi di intrattenimento.

Un controllo mirato

La scala doveva portare a un magazzino sotterraneo, ma quando i carabinieri sono scesi hanno trovato divanetti, tavolini, luci stroboscopiche e musica ad alto volume. Le forze dell'ordine hanno specificato in un comunicato come il controllo di quella sera fosse mirato. Quel bar era monitorato da tempo e già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini di Seregno. Dopo aver spento la musica e acceso le luci, i giovani sono stati fatti tornare in superficie attraverso quell'unico passaggio. I ragazzi, tutti senza mascherina, erano talmente tanti da rendere impossibile i controlli dell'unità cinofila antidroga.

Alcuni dei giovani presenti nella discoteca abusiva (Carabinieri Monza Brianza)

Una serata da 10 euro

Di tutti i presenti sono stati identificati in 242, per la maggior parte di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Oltre all'abusivismo del locale, al titolare è stato poi contestata anche la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, la presenza di cinque lavoratori in nero ed è stato sanzionato per violazione della normativa anti-contagio. Molti dei ragazzi presenti quella sera hanno poi provato a chiedere indietro i 10 euro che avevano pagato, in nero, per quella serata in discoteca.