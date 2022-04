Ragazzini stipati in un magazzino trasformato in una discoteca abusiva: chiuso locale per 45 giorni A Seregno (Monza e Brianza) è stato chiuso un locale per 45 giorni: avevano trasformato un magazzino in una discoteca abusiva.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato chiuso per 45 giorni perché aveva messo in piedi una discoteca abusiva in un magazzino e soprattutto vendeva alcolici a minorenni: per questi motivi nella mattinata di oggi, sabato 9 aprile, gli agenti della Questura di Monza insieme alla polizia locale di Seregno, hanno eseguito il provvedimento – disposto dal questore Marco Odorisio – nei confronti del Doctor Jazz Music Cafe di Seregno.

Le segnalazioni inviate nei giorni scorsi

Da settimane erano state inviate diverse segnalazioni per schiamazzi notturni, bivacco e assembramenti soprattutto nei giorni di venerdì e sabato. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che il locale, proprio sui suoi canali social, pubblicizzava delle serate con Dj Set pur non avendo però una struttura idonea a questo genere di eventi. Durante il controllo del 2 aprile scorso, gli agenti hanno trovato circa quattrocento persone.

La discoteca abusiva creata in un magazzino

Tra i clienti intenti a ballare – senza mascherina e violando le disposizioni anti-Covid – e a bere alcolici, sono stati identificati circa duecento persone. Tra loro c'erano molti minorenni, tra cui alcuni con un'età inferiore ai 16 anni. Dagli approfondimenti è poi emerso che il locale non aveva né le autorizzazioni né i requisiti di sicurezza per essere una discoteca: i ragazzini erano stipati in un magazzino privo delle uscite di emergenza e aspirazione. Una situazione a rischio. Inoltre è emerso che tra gennaio e marzo 2022, erano stati identificati diversi ragazzi per reati di stupefacenti, ricettazione, rissa, lesioni, minaccia, porto abusivo di armi, violazione degli obblighi famigliari e ingiuria.