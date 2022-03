Risse con spranghe e coltelli tra ragazzi: chiusa una discoteca a Milano In un’occasione un ragazzo era stato investito volontariamente. In un’altra ancora era stata picchiata una ragazza con calci e pugni.

A cura di Ilaria Quattrone

Risse con spranghe e anche una persona investita: è questo il motivo che ha portato alla chiusura, disposta dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, della "Discoteca Amaranta Club". Il locale che si trova in via De Ruggiero al civico 6 era già stato destinatario di questo provvedimento il 17 febbraio scorso. Subito dopo era arrivato un ricorso e il Tar Lombardia lo aveva sospeso.

Il ricorso è stato respinto

Mercoledì 23 marzo si è svolta l'udienza che ha poi respinto il ricorso. Il provvedimento prevede la sospensione della licenza per quindici giorni. Non è la prima volta che il locale riceve una misura simile: era già avvenuto altre quattro volte, dal 2016 al 2021, e sempre per motivi simili. In questo ultimo caso, gli episodi contestati risalgono al periodo che va da agosto a dicembre scorso.

Gli episodi contestati

Tutte le risse, secondo le indagini svolte dalle forze dell'ordine, sarebbero esplose per motivi futili. Nonostante questo, alcuni gruppi di giovani si sono scontrati utilizzando armi come coltelli e addirittura spranghe. In un caso particolare, i carabinieri del nucleo radiomobile insieme ai colleghi del nucleo operativo sono intervenuti dopo che un ragazzo era stato investito da un'auto volontariamente. Il giovane era stato trasferito in ospedale. Dopo aver ricevuto le cure dei medici, era stato dimesso con una prognosi iniziale di trentacinque giorni. In un'altra occasione, una ragazza era stata circondata e picchiata da almeno quattro persone con calci e pugni. Anche lei era stata trasferita in ospedale e aveva riportato ferite giudicate guaribili in quindici giorni.