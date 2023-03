Scontro tra un’automobile e una moto: morto un motociclista Nella mattinata di oggi, venerdì 3 marzo, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto: nell’impatto è morto il motociclista.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un grave incidente in Lombardia: nella giornata di oggi, venerdì 3 marzo, c'è stato uno scontro tra un'automobile e una moto. Nell'impatto è morto il motociclista, un uomo di quarant'anni che – come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera – era residente a Bariano, comune in provincia di Bergamo.

Il motociclista è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

L'incidente si sarebbe verificato poco dopo le 14.30: i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti in via Crema a Cologno al Serio con un'ambulanza. Considerate le gravissime condizioni del quarantenne, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo.

La dinamica dell'incidente

Sulla dinamica, ci sono ancora poche informazioni. Sembrerebbe che l'auto stesse uscendo dalla zona industriale tra Cologno e Morengo, in territorio di Cologno. Appena stava svoltando verso sinistra, si sarebbe scontrata con la moto. L'impatto sarebbe stata molto violento: la motocicletta avrebbe sbattuto contro la parte anteriore sinistra dell'auto.

Leggi anche La moto va a fuoco dopo che si schianta con un'auto: morto un ragazzo di appena 18 anni

Sul veicolo, alla guida, c'era una donna di 52 anni che invece non avrebbe riportato ferite, ma che sarebbe stato in evidente stato di choc. La moto sarebbe rimbalzato su un cordolo che protegge la pista ciclabile. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non solo. Gli elementi raccolti serviranno ad accertare eventuali responsabilità.