Scontro tra una moto e un camion: muore il centauro Roberto Andrini Terribile incidente stradale a Offlaga, comune che si trova in provincia di Brescia: una moto si è scontrata con un camion ed è morto Roberto Andrini.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente stradale nella giornata di ieri, mercoledì 15 marzo, a Offlaga, comune che si trova in provincia di Brescia. Un'automobile si è scontrato con una moto. Nell'impatto è morto Roberto Andrini, un uomo di 46 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo – intorno alle 17 di ieri – era in sella a una Aprilia 1000. Stava viaggiando in direzione della strada provinciale Bs 668 quando, all'altezza di viale Caduti di Nassiriya, si è scontrato contro la motrice del mezzo pesante. Il camionista stava già svoltando verso sinistra.

Il 46enne è morto sul colpo

L'impatto è stato violentissimo: il 46enne, che si era trasferito a Quinzano d'Oglio, è stato sbalzato a terra. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Gli operatori sanitari hanno provato in tutti i modi di rianimarlo, ma non ci sono riusciti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verolanuova e i carabinieri di Manerbio.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Il camionista è rimasto illeso, ma in evidente stato di choc: "Non l’ho nemmeno visto arrivare. Io stavo effettuando la manovra di svolta quando è avvenuta questa tragedia. Sono sceso subito, lui era a terra e non dava segni di vita. Poi sono arrivati i soccorsi, e poi mi hanno detto che non ce l’aveva fatta", riporta il quotidiano locale Il Giornale di Brescia.

Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia. Il funerale sarà celebrato sabato alle 15.