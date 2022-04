Scontro tra due auto a Casazza: sei persone coinvolte, anche un bambino Verso le 17 di oggi giovedì 14 aprile in via Drione a Casazza, in provincia di Bergamo, è avvenuto un incidente che ha coinvolto 5 persone e un bambino. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto a Casazza, in provincia di Bergamo. Qui verso le 17 di oggi giovedì 14 aprile in via Drione è avvenuto un incidente che ha coinvolto 5 persone e un bambino. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, tutte le persone sono state trasportate in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.

I soccorsi sul posto e il trasporto in ospedale

Dalle informazioni riportate su Bergamo News, sul posto si sono precipitate auto-mediche e tre ambulanze che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Sul posto anche i carabinieri dei Clusone e i vigili del fuoco della centrale di Bergamo che hanno liberato i passeggeri dalle auto: è stato infatti necessario aprire le porte delle macchine con l'ausilio del divaricatore e della cesoia. I feriti stanno bene, sono stati affidati alle cure ospedaliere per tutti gli accertamenti del caso.

Uomo di 75 anni travolto da un camion

Solo lo scorso 12 aprile un uomo di 75 anni stava girando in bicicletta lungo via 24 maggio a Pieve Porto Morone in provincia di Pavia, quando un camion lo ha urtato. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che si sono però rivelati inutili: il decesso dell'uomo è stato infatti constatato sul posto, ancora prima di raggiungere l'ospedale più vicino. Come constatato dai medici arrivati in ambulanza, le ferite riportate dall'anziano erano troppo gravi. Sul posto sono poi arrivate anche le forze dell'ordine, che ora dovranno chiarire come sia avvenuto l'incidente e individuare eventuali responsabilità.