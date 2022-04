Pensionato in bicicletta investito da un camion vicino Pavia: morto sul colpo Un uomo di 75 anni è stato travolto da un camion mentre era in bici ed è morto a causa dei gravi traumi riportati. L’incidente mortale è avvenuto a Pieve Porto Morone, nel Pavese.

A cura di Enrico Spaccini

Non erano nemmeno le 8 e 30 di mattina. Un uomo di 75 anni stava girando in bicicletta lungo via 24 maggio, a Pieve Porto Morone in provincia di Pavia, quando un camion lo ha urtato. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora tutta da stabilire. Il pensionato, però, è stato investito dal mezzo pesante. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che si sono però rivelati inutili: il decesso dell'uomo è stato infatti constatato sul posto, ancora prima di raggiungere l'ospedale più vicino.

Ferite troppo gravi

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva fatto scattare i soccorsi con la massima urgenza. Per aiutare il 75enne era stato fatto alzare anche l'elisoccorso. Il velivolo, però, ha terminato il suo intervento senza effettuare il trasporto. Come constatato dai medici arrivati in ambulanza, le ferite riportate dall'anziano erano troppo gravi. Sul posto sono poi arrivate anche le forze dell'ordine, che ora dovranno chiarire come sia avvenuto l'incidente e individuare eventuali responsabilità.

Ieri pomeriggio un altro grave incidente: morta una 21enne

Quello di stamattina è l'ennesimo grave incidente stradale avvenuto in Lombardia. Nel primo pomeriggio di ieri a perdere la vita era stata una ragazza di soli 21 anni. La giovane si trovava in auto sulla strada provinciale di Ceto, in provincia di Brescia, quando si è scontrata per cause da accertare contro un camion. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori per la ragazza non c'è stato niente da fare, mentre il conducente del tir è stato trasportato, sotto choc ma senza gravi conseguenze a livello fisico, all'ospedale di Esine.