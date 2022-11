Scontro tra auto e bici: gravissima in ospedale una donna Una donna di 68 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 68 anni è ricoverata in gravissime condizioni. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto la 68enne era in sella alla sua bici quando si è scontrata violentemente con un'auto. L'automobilista l'ha vista all'ultimo e non ha fatto in tempo a frenare.

La donna è in gravissime condizioni

Subito sono scattati i soccorsi: la donna è trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. I fatti sono successi in via Calvino a Milano. Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale, al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.