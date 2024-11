video suggerito

Scontro frontale tra moto e auto a Besana in Brianza, morto l'architetto Patrik Spreafico Un'auto e una moto si sono scontrati frontalmente nel pomeriggio del 3 novembre a Besana di Brianza (Monza). L'architetto Patrik Spreafico era alla guida della due ruote ed è morto poco dopo per le lesioni riportate.

A cura di Enrico Spaccini

Patrik Spreafico (foto da Facebook

Patrik Spreafico è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Besana in Brianza (in provincia di Monza). L'architetto 50enne originario di Nibionno, nel Lecchese, ha impattato frontalmente con la sua moto contro un'auto, subendo lesioni gravissime. Nonostante il ricovero d'urgenza all'ospedale monzese San Gerardo, Spreafico è deceduto per le ferite.

L'incidente a Besana Brianza

L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 del 3 novembre in via Rivabella a Besana in Brianza. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio dei carabinieri, ma stando a quanto emerso dai primi rilievi pare che Spreafico si sia schiantato frontalmente con la sua moto contro un'auto.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanza e automedica in codice rosso. Le condizioni del 50enne erano gravissime ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Spreafico aveva uno studio di architettura insieme al fratello

Spreafico era originario di Tabiago di Nibionno, ma da anni viveva nella vicina Renate insieme alla moglie e ai loro tre figli. Laureatosi in architettura, aveva aperto insieme al fratello uno studio a Garbagnate Monastero.

Durante la sua carriera, ha ricoperto il ruolo di assistente al corso di composizione architettonica dei professori Ferruccio Favaron e Michela Genghini al Politecnico di Milano, è stato presidente Commissione Paesistica del Comune di Nibionno e consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Monza, oltre che presidente della Commissione Giovani Architetti della Provincia di Lecco. Per il settore privato ha progettato residenze e spazi commerciali, mentre per il pubblico spazi urbani e strutture per erogazione di servizi.