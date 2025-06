Scontro frontale tra due automobili a Soncino, morto un uomo: chi era Marco Mattei

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 7 giugno, si è verificato un incidente stradale a Soncino, comune che si trova in provincia di Cremona. Due automobili si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto è morto un uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto dopo le 17 sulla strada statale 498, nel territorio di Soncino. La vittima era alla guida di una Fiat 500 bianca e si è scontrata con una Mercedes Classe A, che procedeva da Fontanella verso Soncino, guidata da un uomo di 29 anni, residente a Martinengo, comune che si trova in provincia di Bergamo.

L'impatto è stato molto violento. Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e un elicottero. Per estrarre i feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco arrivati a Orzinuovi. Nonostante il loro tempestivo intervento, per il conducente della Fiat 500 non c'è stato nulla da fare.

La vittima si chiamava Marco Mattei, aveva 52 anni ed era originario di Borgo San Giacomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rivolta d'Adda, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il 29enne è stato trovato in gravi condizioni e trasferito in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia.