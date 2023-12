Scontro frontale tra due auto sul lago d’Iseo: in codice rosso due donne Due donne, di 23 e 77 anni, sono state trasportate in ospedale in codice rosso perché coinvolte in un gravissimo incidente sulla strada statale 469 del lago d’Iseo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Violento incidente nel pomeriggio di ieri giovedì 21 dicembre sul lago d'Iseo. Qui verso le 15.30 due auto sono state coinvolte in uno scontro frontale mentre percorrevano la Strada statale 469. Nello scontro sono rimaste ferite due persone: una ragazza di 23 anni e un'anziana di 77.

Subito è scattato l'allarme al 118. Per liberarle dalle lamiere è stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco. Entrambe poi sono state trasferite in ospedale in elicottero con la massima urgenza: al Civile di Brescia e all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo sono arrivate in codice rosso e in gravissime condizioni. Fortunatamente però nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

Per permettere l'arrivo dei soccorsi la strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore. Spetta ora ai carabinieri, intervenuti anche loro sul posto, a cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare possibili responsabilità.