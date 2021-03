Tragico incidente stradale ad Arcore, in Brianza. Un uomo di 31 anni italiano è morto questa mattina in uno scontro frontale tra auto sulla strada provinciale che ha coinvolto diverse vetture. Altre due persone sono rimaste ferite.

Incidente mortale ad Arcore: la vittima è un uomo di 31 anni

Lo scontro è avvenuto intorno alle 6 di mattina di oggi, mercoledì 17 marzo, alla periferia della cittadina della provincia di Monza e Brianza. Per cause ancora da accertare, due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla strada provinciale 7, all'altezza del supermercato Il Gigante, al confine con il comune di Villasanta. Fin dalle prime chiamate al 112 è parsa evidente la gravità dell'accaduto. Immediato l'intervento delle ambulanze per prestare soccorso, disposto dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza). Un mezzo dell'elisoccorso è decollato da Como.

Sul posto ambulanze ed elisoccorso, due feriti trasportati all'ospedale di Vimercate

Per il 31enne però non c'è stato niente da fare. Le altre due persone coinvolte, due uomini di 45 e 54 anni, sono state portate in codice giallo all'ospedale di Vimercate. Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere le vittime dell'incidente, e i carabinieri. In corso i rilievi e gli accertamenti dei militari per ricostruire la dinamica e le responsabilità per l'incidente. Resta da comprendere cosa abbia provocato il violentissimo impatto. Traffico bloccato lungo la provinciale per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco.